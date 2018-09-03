حمدان بن محمد يشهد انطلاق «تمهيدي المرموم» للهجن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، انطلاق سباق «تمهيدي المرموم» للهجن، في ميدان المرموم بدبي، الذي يقام بمكرمة من سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم.

وأقيم في اليوم الأول 14 شوطاً في فئة «سن اللقايا» لهجن أصحاب السموّ الشيوخ لمسافة أربعة كيلومترات، إذ كان الشوط الأول من نصيب هجن زعبيل والمضمر الشاب راشد محمد مروشد، الذي قاد «شواهين» للفوز بالمركز الأول في الشوط المخصص للبكار المحليات، بزمن قدره 6:03:6 دقائق، وهو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط.

بينما فازت «الظبي» المملوكة إلى هجن سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر سيف عمير العميمي، بلقب شوط البكار المهجنات بزمن 6:05:2 دقائق، أما الشوط الثالث للجعدان المحليات ذهب إلى «الظبي» المملوك إلى الشيخ منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان، تحت قيادة المضمر محمد حمد الوهيبي، وسجل زمناً بلغ 6:09:1 دقائق، وعاد المضمر سيف عمير العميمي، بقوة في الشوط الرابع للجعدان المهجنات ليقود «الداب» المملوك إلى سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، محققاً زمناً قدره 6:06:3 دقائق.

وتميزت هجن العاصفة في الشوطين الخامس والسادس للبكار المحليات والمهجنات، تحت قيادة المضمر غياث الهلالي، الذي قاد «الشاهينية» في شوط المحليات بزمن قدره 6:13:7 دقائق، ثم عاد وقاد «الشاهينية» الأخرى في شوط المهجنات بتوقيت قدره 6:09:2 دقائق، بينما ذهبت الصدارة في الشوط السابع للجعدان المحليات إلى «ظبيان» المملوك إلى هجن زعبيل، بقيادة المضمر راشد محمد مروشد، الذي حقق زمناً 6:09:2 دقائق، في المقابل كانت هجن ند الشبا تحت قيادة المضمر سالم سعيد، صاحبة الصدارة في الشوط الثامن للجعدان المهجنات، وذلك بتوقيت 6:10:1 دقائق.

وكرّرت هجن زعبيل والمضمر راشد محمد مروشد، التألق في الشوط التاسع للبكار المحليات عن طريق «حشيمة» مسجلة زمناً بلغ 6:06:2 دقائق، ومضى الشوط العاشر للبكار المهجنات لمصلحة هجن ند الشبا، بعد أن قاد المضمر سالم سعيد «الشاهينية» للفوز بالمركز الأول بزمن قدره 6:11:2 دقائق، وجددت هجن ند الشبا تحت قيادة المضمر نفسه إبداعها في الشوط المخصص للجعدان المحليات، الذي نجح من خلاله «شاهين» في إحراز الصدارة بتوقيت قدره 6:07:6 دقائق، وظفر «براق» لهجن سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تحت قيادة المضمر سعيد محمد مروشد، بلقب الشوط الـ12 للجعدان المهجنات مسجلاً زمناً قدره 6:11:5 دقائق.

وواصلت هجن سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تحت قيادة المضمر سعيد محمد مروشد، مشوار الإبداع، من خلال الشوطين الأخيرين، إذ تمكنت «الشكلة» من الفوز بالشوط المخصص للبكار المحليات بزمن وقدره 6:12:2 دقائق، بينما احتاجت «مصيحة» إلى 6:10:2 دقائق لتحسم الصدارة في الشوط المخصص للبكار المهجنات.