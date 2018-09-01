المصدر: دبي - الإمارات اليوم

معلقان

رشح اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية لاعبي المنتخب من أصحاب الخبرة سعيد الماس وحمد العجمي، للتعاون مع قناة دبي الرياضية للتعليق على بطولة آسيا للقوة البدنية التي تستضيفها دبي منتصف سبتمبر الجاري.

مينديز

أشادت وسائل الإعلام في الرأس الأخضر، بالمستوى الذي قدمه ريان مينديز مع فريقه الجديد الشارقة، بعد أن سجل للملك هدفين في مرمى الظفرة في أولى مباريات دوري الخليج العربي لكرة القدم، وصناعته لهدف آخر.

«ألتراس»

حضر أبرز أعضاء مجموعة ألتراس الوصل، مباراة «الإمبراطور» أمام دبا الفجيرة، أول من أمس في الدوري، رغم إعلان المجموعة توقفها عن العمل، إذ حضر أعضاؤها للمرة الأولى في المدرجات، من دون وضع اللافتات الخاصة بهم، أو تشجيع الفريق.