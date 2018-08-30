شباب الأهلي بطل 12 سنة في نهائيات دورة مجلس دبي الرياضي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أحرز فريق شباب الأهلي دبي (أ) لقب بطولة فئة 12 سنة ضمن النسخة الثامنة من الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 10 أغسطس إلى الثاني من سبتمبر 2018، بمشاركة ثمانية فرق من أكاديميات كرة القدم في أندية دبي.

وحقق فريق شباب الأهلي دبي (أ) اللقب بعد فوزه على فريق النصر (أ) بنتيجة 3-1 في النهائي الذي أقيم في صالة عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، فيما حل فريق شباب الأهلي دبي (ب) بالمركز الثالث بعد فوزه على فريق الوصل (ب) بركلات الترجيح وبنتيجة 5-4 بعد التعادل من دون أهداف.

وقام مدير قسم الأكاديميات الرياضية في مجلس دبي الرياضي أحمد سالم المهري ومدير أكاديمية شباب الأهلي دبي د.موسى عباس، بتسليم كأس البطولة وميداليات اللاعبين، وكذلك تتويج اللاعبين أصحاب الإنجازات الفردية في الدورة، حيث نال لاعب فريق شباب الأهلي دبي (أ) خالد بشير نجل النجم بشير سعيد لقب هداف منافسات فئة 12 سنة بثمانية أهداف، كما نال محمد خيري من فريق شباب الأهلي دبي (أ) أيضاً لقب أفضل حارس في البطولة. وأشاد مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة بالفرق المشاركة في الدورة، وحرص الأندية على الاستفادة من هذه الدورة لإعداد لاعبيها الناشئين للمستقبل، وكذلك استضافة نهائيات البطولة، حيث يقوم المجلس بتنظيم نهائي كل فئة عمرية في أحد أندية دبي.

وقال: «أولى مجلس دبي الرياضي منذ البداية اهتماماً كبيراً بفئة اللاعبين الناشئين وقطاع أكاديميات كرة القدم، وقمنا منذ سنوات بتنظيم مؤتمر دولي وملتقيات سنوية خاصة بأكاديميات كرة القدم، كما ننظم سنوياً بطولة لأكاديميات كرة القدم تقام منافساتها لشهور عدة في كل عام، إلى جانب تنظيم بطولة تشارك فيها فرق من أكاديميات أندية دبي مع فرق من الأكاديميات ومدارس كرة القدم الخاصة، بهدف توفير الفرصة للاعبينا الناشئين للاحتكاك والتنافس المستمر على مدار العام لتطوير مستوياتهم، وأطلقنا بطولة للقارات للناشئين لكرة القدم تم تنظيمها مرتين حتى الآن، وندعم تنظيم منافسات بطولة دانون العالمية للبراعم والناشئين التي يتأهل بطلها للمشاركة في النهائيات العالمية التي يشارك فيها ممثل الدولة ضمن أفضل 32 فريقاً من مختلف دول العالم، وتقام نهائياتها بالتناوب بين المدن العالمية وبحضور سفير البطولة النجم العالمي زين الدين زيدان».

وأضاف آل رحمة «مجلس دبي الرياضي يدرك أهمية فئات البراعم والناشئين وقطاع الأكاديميات لمستقبل أنديتنا وشركات كرة القدم في الدولة، فهي المكان الصحيح للبحث عن المواهب الصغيرة الواعدة ورعايتها وتطويرها لكي تأخذ تدريجياً مكانها الطبيعي في الفريق الأول للنادي وفي منتخباتنا الوطنية، وبذلك يكون البناء السليم لفرقنا ومنتخباتنا الوطنية».

وختم مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي «قطاع الأكاديميات الرياضية عموماً، وكرة القدم خصوصاً، يعد من أهم الأصول الرياضية والاستثمارية للأندية وشركات كرة القدم، فهو يضم الرصيد الأساسي لها والثروة المستقبلية، وإذا نال هذا القطاع الاهتمام والدعم الذي يستحقه من الأندية وشركات كرة القدم فإنها ستضمن بذلك وجود مواهب واعدة ومضمونة ومستمرة للسنوات المقبلة، ولن تكون هنالك حاجة دائمة من الأندية للشراء المستمر للاعبين في كل موسم، بل ستعتمد على مواهبها الخاصة وإنتاج اكاديمياتها، ما يحقق لها معادلة النجاح الرياضي والإداري من ناحية وجود اللاعب الموهوب المبني على أساس سليم، وكذلك توفير مبالغ كبيرة يتم إنفاقها حالياً للتعاقدات مع اللاعبين من خارج النادي، وهو الأمر الذي يدعم جهود المجلس في تحقيق الاكتفاء الذاتي للأندية وتطبيق معايير معادلة الموازنة الصفرية التي يعمل المجلس على تطبيقها في دبي خلال السنوات المقبلة بالتنسيق مع الأندية، ويضع البرامج والمبادرات لضمان نجاح تحقيقها، في مقدمتها البرامج والمبادرات الخاصة بدعم ورعاية قطاع أكاديميات كرة القدم، وتنظيم الملتقيات والمنافسات السنوية لها».

منافسات فئة 13 سنة

تختتم في نادي حتّا اليوم منافسات فئة 13 سنة، حيث يلتقي في المباراة النهائية فريق شباب الأهلي دبي (أ) مع فريق الوصل (أ)، فيما يلتقي في مباراة المركز الثالث فريق حتّا (أ) مع فريق النصر (أ).

وبمشاركة فرق من أندية دبي ومن أندية: عجمان، الإمارات، اتحاد كلباء، تختتم يوم غد الجمعة بنادي النصر منافسات فئة 14 سنة، فيما تختتم مساء السبت 1 سبتمبر بنادي الوصل منافسات فئة 16 سنة، ويكون ختام الدورة يوم الأحد 2 سبتمبر بنادي شباب الأهلي دبي بإقامة نهائي فئة 18 سنة.