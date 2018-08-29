منتخب الشباب يعسكر في دبي تحضيراً لبطولة تايلاند

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عاود منتخب الشباب لكرة القدم (تحت 19 سنة) تدريباته ضمن معسكره الداخلي، في مقر اتحاد الكرة بمنطقة الخوانيج في دبي، وذلك بمشاركة 26 لاعباً، تحت إشراف المدير الفني الفرنسي، لوديفيك باتيللي، ضمن استعداداته للبطولة الودية في تايلاند المقررة من الأول إلى 11 سبتمبر المقبل، وللتحضير بالشكل الأفضل لكأس آسيا في جاكرتا بإندونيسيا، أكتوبر المقبل. وكان المنتخب أنهى بنجاح المعسكر الخارجي في سلوفينيا، الذي استمر 20 يوماً، خاض خلاله أربع مباريات ودية، فاز في مواجهتين وتعادل في مثلهما. ويذكر أن بطولة تايلاند الودية يشارك فيها أيضاً، بجانب البلد المضيف، منتخبا الأردن والصين، فيما سينتظم المنتخب بعد هذه البطولة بمعسكر داخلي في دبي، قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي في ماليزيا الذي سيسبق نهائيات آسيا.