المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طقم

أعلن نادي النصر عن الطقمين الأساسي والاحتياطي لفريق كرة القدم، وذلك للموسم الجديد، إذ اعتمد «العميد» اللون التقليدي الأزرق في الطقم الأساسي، بينما استعان باللون العنابي للمرة الأولى بالنسبة للاحتياطي.

تأجيل

كشف رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية، عبداللطيف الفردان، عن تأجيل بطولة الخليج لكرة السلة، المقررة إقامتها في الكويت أكتوبر المقبل، وترحيل موعدها إلى 2019، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات رفع الإيقاف عن السلة الكويتية.

تفاؤل

بات العديد من أنصار فريق الوحدة متفائلين بالموسم الجديد للعنابي، بعد العرض القوي الذي قدمه معظم اللاعبين في كأس السوبر أمام العين، مع تخوفهم من الدفاع، كما أبدوا إعجابهم بالمستوى المميز لإسماعيل مطر.