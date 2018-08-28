المصدر: دبي - الإمارات اليوم

التزام

تعرّض أحد لاعبي فئة مقيمي الدولة، في نادٍ منافس في دوري الدرجة الأولى، لإصابة بالرباط الصليبي قبل أن يتم قيده رسمياً في كشوفات اتحاد الكرة، وحرصاً من النادي على تعزيز الثقة بهذه الفئة من اللاعبين، التزم النادي بعلاجه على نفقته، لضمان راتبه الشهري.

معسكر

بعث فريق الصالات لنادي دبا الحصن برسالة إلى بقية الأندية أنه ينوي المنافسة بقوة في الموسم المقبل حيث دشن معسكراً تدريبيا في التشيك بهدف الوصول للجاهزية المطلوبة.

فيديو

نشر نادي الفجيرة مقطع فيديو على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يؤكد فيه جاهزية ملعبه للموسم الجديد، إذ أوضح مراحل تجهيز الملعب، حيث يبدأ «الذئاب» مشواره في الدوري باستضافة بني ياس.