المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طاقم

كشفت شركة «نيو بالانس» الأميركية عن الطقم الثاني لفريق الوصل، والذي غلب عليه اللون الأسود بالكامل، بينما تم وضع شعار «الإمبراطور» والشركة الراعية «إعمار» باللون الأصفر.

رفض

ذكرت صحيفة «ريغيليو» الإيطالية، أن نادي تورينو الإيطالي رفض عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، لضم اللاعب الفنزويلي توماس رينكون، لافتة إلى أن قيمة العرض بلغت تسعة ملايين يورو.

عقود

أبرم نادي الشارقة خمسة عقود احترافية مع اللاعبين عبدالله ناصر، ومعتصم ياسين، ومحمد محيوس، وعبدالله عزيز، وسليم بركة، وذلك بهدف تدعيم صفوف فريقي الأول والرديف خلال مشوارهما في الموسم الجديد.