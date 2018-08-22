تيجالي يرفع راية التحدي في مواجهة "الزعيم العيناوي"

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

رفع مهاجم فريق الوحدة، الارجنتيني سيباستيان تيجالي الحاصل في الموسم الماضي على جائزة أفضل لاعب أجنبي راية التحدي في مواجهة العين في مباراة كأس سوبر الخليج العربي لكرة القدم يوم السبت القادم في العاصمة المصرية القاهرة، وأكد أن "العنابي" استطاع الفوز في آخر أربع مباريات نهائية خاضها في جميع البطولات.

وقال المهاجم في تصريحات صحافية للموقع الرسمي للجنة دوري المحترفين اليوم: "مباراة السوبر هي تحدٍ جديد بالنسبة لنا، نعلم أنها مباراة مختلفة وصعبة بالنسبة للفريقين، لكننا سوف نقدم أفضل ما لدينا".

وأكد تيجالي تطلعه إلى الفوز وتحقيق اللقب على حساب الغريم التقليدي العين، داعياً الجماهير إلى الحضور بكثافة لدعم الفريق.

وتابع: "أتمنى انتهاء المباراة فى وقتها الأصلي وتحقيق اللقب، وإسعاد الجماهير، ستكون مباراة ممتعة، وأتمنى أن يتواجد عدد كبير من جماهيرنا في القاهرة رغم صعوبة الأمر ولكننا إعتدنا على تواجد جماهير العنابي في كل مكان".

وتغادر بعثة فريق الوحدة مساء اليوم الأربعاء عبر مطار أبوظبي الدولي لخوض لقاء السوبر أمام العين.

وهي المرة الأولى التي تقابل فيها قطبي العاصمة في مباراة كأس السوبر منذ بداية الاحتراف.

وسيفتقد "العنابي" في لقاء السبت خدمات حارس مرماه الأساسي محمد الشامسي بسبب مشاركته مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية "آسياد".