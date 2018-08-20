اتحاد الكرة ينعي رئيس لجنة المسابقات الأحمد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد الكرة اليوم الأثنين عن وفاة عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة المالية والاستثمار ورئيس لجنة المسابقات الأسبق، عبدالوهاب الأحمد بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى اتحاد الكرة الراحل وذكر عبر الحساب الرسمي عبر "تويتر" : "‏يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة والأمين العام وكافة المنتسبين بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى عبدالوهاب الأحمد عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق سائلين الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وعمل الراحل في اتحاد الكرة خلال الفترة من 2007-2011 قبل أن يتقدم باستقالته من منصبه.