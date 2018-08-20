سانز: معجب بأداء «دو لاليغا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شدّد المدير الإقليمي لرابطة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وسفير «لاليغا» فرناندو سانز، على الدور الذي يلعبه فريق «دو لاليغا» خلال وجوده في المعسكر الكشفي التدريبي المُكثف لمدة 21 يوماً، الذي يتضمن مُباريات تنافسية عدة ضد مجموعة من أفضل فرق الشباب في الدوري الإسباني «لا ليغا» مثل اشبيلية وملقة وغيرهما من الفرق التي تولي قطاع الناشئين اهتماماً كبيراً، وذلك تحت أنظار كشافي أندية لاليغا،

وقال في تصريحات صحافية: «أنا مُعجب بأداء الفرق لكن الأمر لم يكن مفاجأة، توقعنا هذا الأداء القوي خصوصاً أن فرقنا تخضع لتدريبات احترافية على أعلى مستوى على يد أفضل مُدربين لاليغا».

وأضاف: «أثبت لاعبو دو لاليغا أنهم لاعبون من طراز رفيع، ولديهم من المهارة ما يتيح لهم التغلب على أفضل فرق شباب الدوري الإسباني».