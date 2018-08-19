محمد بن راشد يشهد إنجاز فرسان الإمارات في مهرجان القدرة بإنجلترا

المصدر: علي الظاهري - أوستن بارك

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، إنجاز فرسان الإمارات في النسخة الثانية من مهرجان سموّه للقدرة في أوستن بارك بإنجلترا.

حضر مهرجان القدرة عدد من المسؤولين والملّاك والمهتمين برياضة القدرة والتحمّل.

وواصل فرسان الإمارات تألقهم واحتكارهم المراكز الأولى، بعد أن توّجوا أبطالاً في منافسات اليوم الثاني للمهرجان، الذي تضمن سباق 160 كلم، وتحدي 120 كلم في فئتي (الفردي والفرق)، معلنين تفوقهم على نخبة الفرسان في المهرجان، الذي يشهد مشاركة أكثر من 600 فارس وفارسة من 42 دولة.

وحقق فريق الإمارات المركز الأول على مستوى بطولة الفرق لمسافة 120 كلم بمعدل 15.14.30 ساعة، واحتل الوصافة فريق إسبانيا بمعدل 17.10.11 ساعة، فيما حصل الفريق الفرنسي على المركز الثالث بمعدل 18.19.51 ساعة. وتوّج الفارس عبدالله غانم المري بطلاً في سباق 160 كلم، ممتطياً صهوة الفرس «سيكوينتي» لـ(إسطبلات إف 3)، مسجلاً زمناً قدره 7.01.53 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس سيف المرزوعي على صهوة الجواد «سيام دى بارذس» لـ(إسطبلات إم.آر.إم)، مسجلاً زمناً قدره 7.09.20 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس محمد عايدة ممتطياً صهوة الفرس «تونكي دو بو ماتيلدا» لـ(إسطبلات إف 3)، مسجلاً زمناً قدره 7.13.47 ساعات.

وحلق الفارس شاهين المزروعي بلقب سباق 120 كلم فئة الفردي ممتطياً صهوة الفرس «كاستليبر تازاني» لـ(إسطبلات إف 3)، مسجلاً زمناً قدره 4.41.29 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس سالم العويسي على صهوة الفرس «كيسهان دا اليس» لـ(إسطبلات إف 3)، مسجلاً زمناً قدره 4.41.31 ساعات، وحل ثالثاً الفارس سعيد الخياري على صهوة الجواد «إي إس أرابي» لـ(إسطبلات إم 7)، مسجلاً زمناً قدره 4.41.32 ساعات.

ويختتم المهرجان فعالياته، اليوم، بإقامة مجموعة من السباقات المحلية، إلى جانب سباقات الخيول الصغيرة «البوني».

وكان فرسان الإمارات قد أعلنوا عن تبرّعهم بجوائز الفوز في المراكز المتقدمة التي حققوها لمصلحة بقية الفرسان المشاركين، تجسيداً لمعنى الروح الرياضية والقيم النبيلة، من أجل تخفيف الأعباء المالية على المتسابقين القادمين من إنجلترا ومختلف أنحاء أوروبا.

وبعد نهاية سباقات اليوم الأول، قامت اللجنة المنظمة بتكريم الفائزين في سباق الـ120 كلم لفئتي (الفردي والفرق)، إضافة إلى سباق الـ160 كلم، وتسلم الأبطال كؤوس الفوز، بحضور جمهور غفير من عشاق سباقات القدرة الأوروبية والإنجليزية.