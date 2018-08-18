نائب رئيس الدولة يشهد مهرجان محمد بن راشد للقدرة في إنجلترا

المصدر: يوستن بارك - إنجلترا - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم فعاليات مهرجان محمد بن راشد للقدرة الذي أقيم في يوستن بارك بإنجلترا بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي و بمشاركة أكثر من 600 فارس و فارسة من مختلف دول العالم.

و تفقد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مضمار السباق و شاهد جانبا من مراحل البطولة و اطمأن على مستوي أداء فرسان الامارات المشاركين في هذا السباق الذي يعتبر بالنسبة لهم المحطة الأخيرة ضمن الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للمشاركة في بطولة كأس العالم للقدرة التي ستنظم خلال شهر سبتمبر المقبل في الولايات المتحدة الامريكية .

تضمن المهرجان 5 سباقات دولية أبرزها التحدي الأطول لمسافة 160 كم من تصنيف «3 نجمات»، وسباق الـ120 كلم المصنف بـ«نجمتين» وسباق الشباب و الناشئين لمسافة 120 كلم المصنف «نجمتين»، وسباق الـ80 كم المصنف «نجمة» و سباق آخر لمسافة 80 كلم للشباب والناشئين فيما يختتم المهرجان فعالياته غدا الأحد بإقامة سباقات محلية وسباقات الخيول الصغيرة «البوني».

وشهد المهرجان مشاركة نخبة من الفرسان يتقدمهم فرسان الإمارات إضافة إلى فرسان دول أوروبية و عالمية أخري قدموا للمنافسة في الحدث الرياضي الأبرز ضمن قائمة سباقات القدرة على المستوى المحلي والأوروبي والذي ينظم من قبل الاتحاد البريطاني للفروسية ولجنة رياضة القدرة والتحمل البريطانية ومؤسسة ميدان وتحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

و توج الفارس عبدالله غانم المري بلقب سباق الـ160 كيلومترا والمصنف بثلاث درجات ممتطيا صهوة الفرس "سيكيونتي" لاسطبلات إف ثري ومسجلا زمنا قدره 07:01:53 ساعة ..أما المركز الثاني فقد كان من نصيب الفارس سيف أحمد المزروعي ممتطيا صهوة الجواد "سيام دو بارتهاس" لإسطبلات إم ار ام مسجلا زمنا وقدره 07:09:20 ساعة و احتل المركز الثالث الفارس محمد عايده ممتطيا صهوة الفرس "تونكي دي بو ماتيلدا" لاسطبلات إف اثري ومسجلا زمنا قدره 07:13:47 ساعة.

و انتزع الفارس شاهين يحيي المزروعي لقب سباق الـ 120 كيلومترا و المصنف بدرجتين ممتطيا صهوة الفرس "كاستليبر تزاني" لاسطبلات اف ثري مسجلا زمنا قدره 04:41:29 ساعة وجاء في المركز الثاني الفارس سالم سعيد العويسي ممتطيا صهوة الفرس "كيسهان دايلاس" لإسطبلات اف ثري ومسجلا زمنا قدره 04:41:31 ساعة وحل في المركز الثالث الفارس سعيد حمود الخياري ممتطيا صهوة الجواد "اس ارابي " لاسطبلات ام سفن ومسجلا زمنا قدره 04:41:32 ساعة .

و في ختام الحفل تم تتويج الفائزين من قبل اللجنة المنظمة وسط ترحيب و تشجيع و تصفيق الجماهير الانجليزية و الأوروبية والتي حرصت علي الحضور والاستمتاع بهذا العرس الرياضي المتخصص في سباقات الخيل للقدرة والتحمل.

ويحظي مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة بإنجلترا بمكانة مميزة بوصفه الحدث الرياضي الأكبر والأغلى من نوعه في سباقات القدرة في بريطانيا وأوروبا على الإطلاق وتبلغ مجموع جوائزه مليون جنيه استرليني لتصبح بذلك الجائزة الأعلى في تاريخ مهرجانات القدرة في أوروبا.