فرسان الإمارات أبطال مهرجان محمد بن راشد للقدرة في إنجلترا

المصدر: علي الظاهري - أوستن بارك

هيمن فرسان الإمارات على ألقاب سباقات اليوم الأول من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي انطلق أمس، في اوستن بارك بإنجلترا ويختتم فعالياته غداً. وتوّج الفارس سيف أحمد المزروعي بلقب سباق الشباب والناشئين لمسافة 120 كلم ممتطياً صهوة الفرس «فينيس ديس أورميكس» لإسطبلات إم.آر.إم، مسجلاً زمناً قدره 4.53.44 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس شاهين يحيى المزروعي ممتطياً صهوة الجواد «زولو» لإٍسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4.56.50 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس سهيل الغيلاني على صهوة «بريزيوسودي ماتا» لإسطبلات إم 7، مسجلاً زمناً قدره 5.09.26 ساعات.

وحلق الفارس خلف الغيث بلقب سباق الـ80 كلم المصنف دولياً (نجمتان)، ممتطياً صهوة الفرس «مزيونة» لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 2.59.38 ساعة.

وضرب فرسان الإمارات أروع الأمثلة والقيم الأصيلة من خلال إطلاق مبادرة إنسانية تتمثل في تبرعهم بالجوائز المالية لصالح بقية المشاركين في منافسات المهرجان، بنسخته الثانية في المملكة المتحدة.

وأكد الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم في تصريح نيابة عن فرسان الإمارات، أن المبادرة التي أطلقها فرسان الوطن تترجم حقيقة أن رياضة القدرة تجمعهم كأسرة واحدة، حيث تعكس هذه الخطوة القيم النبيلة لأبناء الإمارات وتسهم في دعم رياضة الفروسية والتحمل ونشرها في جميع أنحاء العالم، مشدداً في تصريحات صحافية على «أهمية المشاركة في هذا المهرجان الكبير الذي يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، وهو اسم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فارس العرب، والأب الروحي لرياضة القدرة». من جانبه، أشاد محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بمبادرة فرسان الإمارات، مشيراً إلى أنهم بادروا بهذه الخطوة للتخفيف من الأعباء المالية للفرسان المشاركين جراء الإقامة وعملية نقل الخيول وغيرها من النفقات الأخرى. يذكر أن 58 فارساً شاركوا من الإمارات في البطولة ضمن مختلف المنافسات التي تضمنها مهرجان القدرة على مدار ثلاثة أيام، وتم رصد أكثر من مليون جنيه إسترليني قيمة الجوائز للفائزين في البطولة التي تقام بنسختها الثانية على التوالي في المملكة المتحدة.

بدوره، أعرب نك بروك المدير التنفيذي للبطولة، عن سعادته بإعلان فرسان الإمارات عن هذه المبادرة الرائعة، متوجهاً بالشكر لأبناء الإمارات على المبادرة التي تعكس القيم النبيلة لفرسان الدولة. وأعلنت اللجنة المنظمة، أنه سيتم الكشف عن آلية توزيع الجوائز لاحقاً لتشمل جميع المشاركين في المهرجان.

الفرنسية أكسانا بطلة «الشباب والناشئين»

ظفرت الفارسة الفرنسية أكسانا غوفندين بالمركز الأول في سباق الشباب والناشئين لمسافة 80 كلم، ممتطية صهوة الجواد «ألميار ديس ايميز»، مسجلة زمناً قدره 3:45.11 ساعات، واحتلت المركز الثاني الفارسة صوفيا مورهاوس، ممتطية صهوة الجواد «كريستال ويسام» مسجلة زمناً قدره 3.46.17 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة توماسيلا، على صهوة الجواد «بلوك فالكو» لإسطبلات البراري، مسجلة زمناً قدره 3.50.09 ساعات.