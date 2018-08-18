المصدر: دبي - الإمارات اليوم

منافسة

ذكرت صحيفة «فوت نت» البرازيلية، أن أحد أندية دوري الخليج العربي دخل في مفاوضات مع نادي ألاغوانو البرازيلي، بشأن التعاقد مع اللاعب لوري ليما، لافتة إلى وجود عرض آخر من الدوري الياباني.

بيرغ

هنّأت لجنة دوري الخليج العربي للمحترفين عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي لاعب فريق العين، وهداف الموسم المنصرم، الدولي السويدي ماركوس بيرغ بيوم ميلاده الـ32.

تحديث

أطلقت لجنة المحترفين تحديثاً جديداً على شكل الموقع الإلكتروني الخاص بها، ويتيح التصميم الجديد للموقع خيارات أكثر، كما يمتاز بسهولة الوصول لجميع المعلومات التي تحتاجها الأندية ووسائل الإعلام والجماهير.