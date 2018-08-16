«الشراعية 22 قدماً» تدشن سباقات الموسم الجديد 14 سبتمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تحضيراته لانطلاقة موسم السباقات البحرية 2018-2019، مع بدء العد التنازلي لبدايته، ويتبقى 30 يوماً لإقامة أولى الفعاليات والمقررة 14 سبتمبر المقبل، بمنافسات الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

وتعد روزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالكثير من الفعاليات والأحداث المهمة، على مدار ما يزيد على ثمانية أشهر، حيث تتنوع لتشمل السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً، وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والقوارب السريعة والدراجات المائية وصيد الأسماك وكايت سيرف والشراعية الحديثة.

وبعد الجولة الأولى في سبتمبر، تشهد «الشراعية 22 قدماً» إقامة الجولة الثانية يوم 27 أكتوبر المقبل، وسيكون مسك ختام جولات هذه الفئة 16 فبراير 2019، بالجولة الثالثة.