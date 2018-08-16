المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تدريبات

بدأ لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما تدريبات الجري من دون كرة، وذلك خلال فترة العلاج التي يخوضها في البرازيل، إذ نشر ليما على حسابه في «إنستغرام» مقطع فيديو أثناء التدريبات في أحد المراكز المختصة.

الأنصاري

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب القادسية الكويتي فهد الأنصاري وصل إلى دبي، للتفاوض مع أحد أندية دوري الخليج العربي، إذ حصل على موافقة القادسية على الرحيل، عقب خوضه مباراة الزمالك المصري في كأس العرب.

معتوق

أكد مصدر مسؤول داخل نادي اتحاد كلباء، أن المفاوضات مع الدولي اللبناني حسن معتوق لضمه إلى صفوف النادي توقفت، بسبب طلب الجهاز الفني لمراكز لعب غير الذي يجيده معتوق، حيث يرغب في لاعب مدافع أو مهاجم صريح.