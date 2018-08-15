المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جماهير

أكملت جماهير فريق العين تحضيراتها الخاصة بمباراة كأس السوبر أمام فريق الوحدة، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، وتم الاتفاق على «التيفو» الذي من المقرر أن ترفعه الجماهير العيناوية قبل انطلاقة اللقاء.

منافسة

ذكرت صحيفة «فوت دو برا» البرازيلية، أن أحد أندية دوري الخليج العربي ينافس الأهلي السعودي على ضم البرازيلي رودريغو، لافتة إلى أن إدارة النادي الإماراتي اجتمعت مع مسؤولي إنترناسيونال البرازيلي، بشأن الاتفاق على قيمة الصفقة.

استبعاد

أثار استبعاد بعض اللاعبين من قائمة الأولمبي في مباراة سورية، أمس، بدورة إندونيسيا تساؤلاً لدى الجماهير، حول إن كان الأمر فنياً، أو يتعلق بما حصل في لقاء ماليزيا الودي قبل أيام، والذي انتهى بشجار جماعي بين لاعبي المنتخبين؟!