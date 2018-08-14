المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تهنئة

قدم نادي الشارقة لكرة القدم التهنئة إلى رئيس لجنة المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي، بمناسبة فوزه بمنصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، وتمنى له النادي دوام التوفيق والنجاح في مهمته المقبلة.

انضمام

انضم اللاعب المصري، محمد إسماعيل، إلى معسكر العين المقام حالياً في سلوفينيا حتى 17 الجاري، خصوصاً أن اللاعب سيتم تسجيله في فئة اللاعب المقيم، على أن يكون ضمن خيارات المهاجم الثاني أو صانع الألعاب.

رسالة

تسلم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، أمس، رسالة من الاتحاد الآسيوي، تفيد باعتماد المواعيد الزمنية الجديدة للبطولة القارية التي تستضيفها دبي، والتي اقترحتها اللجنة المنظمة تزامناً مع الفعاليات الأخرى.