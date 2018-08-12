«الدراجات» يعتمد آلية مشارَكة أبناء المواطنات والمقيمين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الدراجات آلية تطبيق القرار الخاص بمشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين، في مختلف بطولات الدراجات المحلية، بداية من الموسم الجديد لجميع المراحل وحتى فريق العموم.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات رئيس اللجنة الفنية، عبدالكريم الزرعوني، أن الاتحاد راعى خلال اعتماد القرار كل الفئات التي تسمح بخلق بطولات محلية قوية لخدمة المنتخبات الوطنية، وأشار في تصريحات صحافية إلى أنه تم السماح للأندية بتسجيل خمسة لاعبين من أبناء المواطنات، ومثلهم من حَمَلة جوازات الدولة، والعدد نفسه من فئة مواليد الدولة والمقيمين في فريق الكبار، على أن يختلف فقط العدد في بقية المراحل العمرية الأخرى في فئتَي المواليد والمقيمين، حيث سيكون العدد ثلاثة لاعبين فقط في كل مرحلة.