عموري هلالي لموسم واحد وصمت "عيناوي"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدم نادي الهلال السعودي لاعبه الجديد عمر عبدالرحمن "عموري" لوسائل الاعلام اليوم بعد أن أكمل اتفاقه معه بعقد يمتد لمدة موسم واحد فقط، لكن النادي السعودي لم يحدد ما إذا كان الانتقال على سبيل الإعارة من نادي العين أو إذا كان يتضمن بنداً بأحقية الشراء عقب العقد.

وكان "عموري" وصل العاصمة السعودية الرياض فجر أمس برفقة والده وشقيقه الأكبر ووكيل أعماله من أجل إكمال الاتفاق الرسمي وموافقة اللاعب على معظم بنود العقد بعد مفاوضات.

وحظي اللاعب لحظة وصوله للرياض باستقبال حافل من قبل جماهير الهلال السعودي التي احتشدت في المطار من أجل تحية لاعبها الجديد الذي يحظى بمكانة خاصة، لكونه بدأ مسيرته في النادي قبل أكثر من عقد.

وفي المقابل لا تزال شركة كرة القدم بنادي العين تلتزم الصمت حيال انتقال اللاعب لصفوف الهلال السعودي دون توضيح ما إذا كانت قد جددت عقد اللاعب قبل انتقاله للفريق السعودي.