دورة التحكيم الإلكتروني الدولية للرماية تختتم اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تختتم اليوم دورة التحكيم الإلكتروني الدولية للرماية (EST)، التي استمرت نحو أسبوع بمركز إعداد القادة وبمشاركة 10 دارسين من الجنسين، وحاضر فيها نخبة من أبرز المحاضرين الدوليين، في مقدمتهم جارى اندرسون نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية.

وتضمنت الدورة العديد من الموضوعات المهمة، وتعد واحدة من أبرز دورات التحكيم في البندقية والمسدس، وتركز على تعامل الحكام مع الأهداف الإلكترونية، خصوصاً بعدما أصبحت جميع الأهداف بميادين البندقية والمسدس إلكترونية. وقال الأمين العام لاتحاد الرماية، عبدالله الزعابي في تصريحات صحافية، إن الاتحاد حريص على الاهتمام بالجانب التحكيمي حتى تكتمل منظومة العمل الميداني وتتطور اللعبة حفاظاً على ما تحقق من إنجازات ومكاسب فنية وتنظيمية.