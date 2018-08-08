المصدر: دبي - الإمارات اليوم

موافقة

ذكرت صحيفة «غازيتا إسبورتيفا»، أن نادي سانتوس البرازيلي في طريقه للموافقة على انضمام اللاعب البرازيلي إيميليانو فيتشيو إلى فريق الجزيرة، بعدما أكد مدرب الفريق كوكا عدم ممانعته رحيل اللاعب.

موسيس

رفض اللاعب البرازيلي موسيس عرضاً للانضمام إلى أحد أندية دوري المحترفين، حسب صحيفة «فوتبول إنتريور» البرازيلية، التي أشارت إلى أن موسيس قرر البقاء في ناديه بالميراس، بعدما أبدى المدرب لويس سكولاري تمسكه باللاعب.

طاقم

ينتظر أن يقوم الاتحاد الآسيوي بالإعلان عن اختيار طاقم تحكيم إماراتي آخر للمشاركة في إدارة مباريات كأس آسيا المقررة في الإمارات يناير المقبل، علماً بأنه تم اختيار طاقم تحكيم إماراتي واحد بقيادة الحكم الدولي محمد عبدالله حسن.