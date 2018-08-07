«أبيض الناشئات» يختتم معسكر سلوفينيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنهى المنتخب الوطني للناشئات تحت 16 سنة معسكره الخارجي في سلوفينيا، الذي امتد خلال الفترة من 25 يوليو وإلى الرابع من أغسطس، ضمن استعداداته للتصفيات الآسيوية التي ستستضيفها بنغلاديش سبتمبر المقبل.

وخاض أبيض الناشئات ثلاث مباريات ودية خلال معسكره الخارجي، خسر مباراتين بنتيجة خمسة أهداف لثلاثة في كلتا المباراتين، فيما تمكن من تحقيق الفوز في المواجهة الودية الثالثة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، وكانت المواجهة الودية الثالثة مع فرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دوري ناشئات سلوفينيا.

وقالت مدربة منتخب الناشئات، حورية الطاهري، إن المواجهات الودية اتسمت بالندية والقوة، ولاعبات المنتخب تمكن خلال المباريات الثلاث من تسجيل الأهداف، وتطبيق الخطة الفنية، والانتشار في الملعب، ومجاراة الخصم، والعودة إلى المباراة.