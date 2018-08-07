المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عموري

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم المنتخب الوطني ونادي العين، عمر عبدالرحمن، ضمن قائمة أفضل خمسة لاعبين ارتدوا القميص رقم 10 في دوري أبطال آسيا بحلته الجديدة.

ليوناردو

اجتاز اللاعب البرازيلي، ليوناردو دا سيلفا، القادم من الأهلي السعودي، الفحص الطبي في نادي الوحدة، وقام بتوقيع العقد، أمس، ليصبح لاعبا في صفوف العنابي بداية من الموسم المقبل.

اعتماد

أطلقت إدارة الإعلام بلجنة دوري المحترفين حزمة جديدة من بطاقات الاعتماد مخصصة للمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية، لتغطية البطولات التي تنظمها اللجنة.