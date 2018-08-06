أكاديمية شباب الأهلي تكرّم المدير الفني لقطاعَي الأشبال والناشئين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّمت أكاديمية شباب الأهلي، د.حرمة الله السباعي، أول من أمس، على الفترة التي قضاها في عمله مديراً فنياً لقطاعَي الأشبال والناشئين لمدة ثلاث سنوات، وذلك من خلال حفل تكريمي أقيم في متحف فزاع بمنزل مدير أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي، د.موسى عباس، بحضور عدد كبير من الإداريين والمدربين في أكاديمية النادي.

وحققت فرق الناشئين في شباب الأهلي العديد من الإنجازات تحت قيادة السباعي، كان أبرزها الفوز بتسعة ألقاب، بواقع ستة ألقاب للدوري وثلاثة ألقاب للكأس، مع المدربين صلاح مرهون وخالد شهداد وفريد محمد وعادل سعيد.

من جهته، أبدى حرمة الله السباعي سعادته بهذه اللفتة من أكاديمية شباب الأهلي، لافتاً إلى أنه يفتخر بالفترة التي قضاها في النادي، موجهاً شكره وتقديره إلى جميع الأعضاء والعاملين في الأكاديمية، ومتمنياً لهم مواصلة الإنجازات في الفترة المقبلة.