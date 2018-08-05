«مربط دبي» يتوّج بالذهب والفضة في مونديال الجواد العربي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصل مربط دبي للخيول العربية تألقه في بطولات الموسم الخارجي، بتحقيق مزيد من النتائج الذهبية، حيث تمكن في ختام بطولة كأس العالم لمنظمة الجواد العربي (شانتيلي 2018) لجمال الخيل العربية الأصيلة، أول من أمس، بالعاصمة الفرنسية باريس، من إحراز ذهبية المهور بعمر السنة، من خلال المهر «دي شلال». وتمكن أيضاً من انتزاع فضية المهرات بعمر السنة، بوساطة المهرة «دي رنانة».

واستطاع مربط دبي أن يؤكد السطوة الجمالية لإنتاجه المحلي، التي دفعت بها أقوى المرابط العالمية من أوربا والشرق الأوسط، ضمن منافسات شديدة طبعتها الإثارة، لما أصبحت تمثله البطولة العالمية لمنظمة الجواد العربي من أهمية بين أقوى بطولات الموسم الأوروبي.