المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ليما

نشر لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، صورة له على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، يطمئن فيها جمهور «الإمبراطور»، إذ ظهر اللاعب متخلياً عن «العكازين»، رغم أنه أجرى عملية جراحية الجمعة الماضية.

«هاكر»

اخترق «هاكر» حساب الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، في تطبيق «واتس أب»، وطلب العواني عبر «تويتر» من معارفه عدم التجاوب مع الرسائل التي تصلهم من رقمه.

مستحقات

انتظم لاعب في دوري الخليج العربي في تدريبات فريقه الجديد، بعد أن كان رهن مشاركته فيها بحصوله على مستحقاته من ناديه السابق، الذي كان سبباً في انتقاله، مؤكداً حصوله عليها أخيرا بالكامل.