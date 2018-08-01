البوركيني شيخ أحمد رفضه مدربو السلة وكرة القدم فاتجه إلى بطولة «أقوى رجل في العالم»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

يستعد البوركيني شيخ أحمد الحسن، للمشاركة في بطولة «أقوى رجل في العالم» (ألتيميت سترونغ مان)، التي تستضيفها دبي أكتوبر المقبل، حيث يعتبر المنافس الإفريقي الوحيد في هذا الصنف الرياضي، الذي يعتمد على القوة البدنية.

والمفارقة بالنسبة لشيخ أحمد أنه اتجه إلى هذه الرياضة مرغماً، بعد أن رفضه مدربو كرة القدم وكرة السلة، بسبب وزنه الزائد.

وأعلن مجلس دبي الرياضي، أمس، عن تنظيم أول بطولة لـ«ألتيميت سترونغ مان» في الشرق الأوسط، والتي تقام في 26 أكتوبر المقبل في فندق باب الشمس بمحمية المرموم، بمشاركة أقوى 15 رجلاً في العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقده المجلس بحضور أمينه العام، سعيد حارب، والمالك والمؤسس لسباقات «الرجل القوي» مارك بويد، والمدير التجاري في «ميدان»، لقطاع الفنادق والضيافة، ماركو دويفس، والسفير العالمي للبطولة، وبطل العالم في سباق «سترونغ مان» إيدي هول.

ودخل شيخ أحمد هذا المجال نتيجة وزنه الزائد، الذي ظل رفيقاً له منذ الولادة، إذ بلغ وقت ولادته أكثر من خمسة كلغ، وقال لـ«الإمارات اليوم»: وزني لم يكن طبيعياً منذ ولدت، الأطفال يولدون بأوزان تراوح بين اثنين وثلاثة كلغ، لكنني كنت مختلفاً، وكان وزني وقتها الأكبر في بوركينافاسو، وبعد أن كبرت استمر الوزن في الزيادة، وحاولت أن ألعب كرة القدم والسلة، لكنّ المدربين كانوا يرفضون وجودي مع اللاعبين، نظراً لزيادة وزني.

وأضاف: سافرت إلى كندا لإكمال دراستي، وحينما وصلت وجدت أن أوزان جميع الناس طبيعية، وأنا أبدو شخصاً مختلفاً، حاولت أن أتدرب لإنقاص الوزن لكنه ظل في ارتفاع. والمفارقة أن هذا الوزن هو الذي فتح لي الباب للمشاركة في بطولة محلية لرفع الأثقال خاصة بالهواة في كندا في 2013، وحصلت فيها على المركز الأول.

وأضاف: رشحني أحد المدربين للانضمام إلى نادٍ متخصص في رفع الأثقال بكندا، ليتم إعدادي للمشاركة في بطولات العالم على مستوى المحترفين، لكن لم أكن محظوظاً إذ اعتزلت هذه اللعبة مبكراً، بسبب إصابة خطرة في التدريبات لأعود بعدها إلى بوركينافاسو، عقب إكمالي الدراسة بكندا.

وأشار شيخ أحمد إلى أن الصدفة فقط لعبت دوراً في تحوله إلى بطولة العالم للرجل القوي، حيث عاد إلى كندا لينهي بعض متعلقاته تحضيراً للعودة النهائية إلى بلده، لكنّ اتصالاً من بطل عالمي سابق جعله يقرر المنافسة في البطولة.

وقال: في رياضة مثل الرجل القوي أنت بحاجة إلى زيادة الوزن لا إنقاصه، وأنا أحتاج يومياً إلى 10 آلاف سعرة حرارية للمنافسة، وهذا يتطلب مني أكل كميات كبيرة من الطعام، من الحلويات والسكريات.

وأوضح: أتناول يومياً خمس وجبات، بينها ما لا يقل عن ثلاث دجاجات بخلاف اللحوم والبيض واللبن، وهذا أمر يكلفني الكثير من المال، والمشاركة في البطولات الكبرى تعوضني بعض الشيء، وأتمنى أن أنطلق من بطولة دبي التي سيشارك فيها أفضل اللاعبين في العالم.

من جانبه، قال مارك بويد «نحن سعداء للغاية بإنتاج وتنظيم أضخم عرض لرياضة أقوى رجل، ضمن فعالية تم تنظيمها وتحضيرها وتخطيطها بالكامل في دبي، والتي تشكل مثالاً حياً للفعاليات الرياضية المحلية، كما نشكر مجلس دبي وباب الشمس على دعمهما غير المحدود للبطولة التي ستحظى بكثير من الحماس والفعاليات الترفيهية».

وأضاف: «سنقيم منافسات محلية في ديسمبر المقبل بين الإماراتيين، لإعداد متنافسين إماراتيين للمشاركة في بطولة العالم العام المقبل، ويفخر نجوم هذه المسابقة بالمشاركة في نسخة هذا العام، بالإضافة إلى أن معظمهم لم يقم بزيارة مدينة دبي من قبل، وهو الأمر الذي يغني الحدث بالمزيد من الإثارة».

15 من نخبة المتنافسين يشاركون في البطولة

حضر مؤتمر بطولة أقوى رجل في العالم عدد من أبطال العالم في الحدث الذي يسيطر عليه عادة أبطال أوروبا، منهم البولندي كيليسكوفسكي الحاصل على المركز الثاني على مستوى العالم، والجورجي كونستانتين جاناشيا أحد أقوى المنافسين، وهو أول محترف يشارك في هذه البطولة من جورجيا. وحضر تيري هولاندس من المملكة المتحدة، والأميركي روبرت أوبرست.

سعيد حارب: إضافة مهمة لأجندة فعاليات دبي الرياضية

قال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، إن بطولة أقوى رجل في العالم، ستكون إضافة مهمة لأجندة الفعاليات الرياضية السنوية في دبي، والتي تزيد على 400 فعالية. وأوضح: «يحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم ودعم الفعاليات التي تسهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بين كل أوساط المجتمع، وترسخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، وتعزز مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية مفضلة، ويبذل المجلس جهوداً كبيرة لتوفير أجواء النجاح لجميع منظمي الفعاليات الرياضية من القطاعين العام والخاص، إيماناً منا بأن تنظيم الفعاليات أمر مهم، سواء من حيث أثرها الإيجابي في كل أطياف المجتمع، أو من حيث استقطاب نجوم الرياضة وتنظيم فعاليات وبطولات تكون مصدراً للسعادة والإيجابية للجماهير والمشاركين، على حد سواء».

برنامج المنافسات

- جر شاحنة يفوق وزنها 30 طناً باستخدام حبل.

- جر المركبة بالأيدي المتشابكة.

- جر مركبة بالأيدي والحبال.

- الرفعة القاتلة بارتفاع 18 بوصة (أدوات ثقيلة تزيد على 500 كلغ).

- الركض لمسافة معينة مع حمل أوزان ثقيلة مثل الدروع والعجلات.

- رفع أحجار أطلس التقليدية الخمسة من الأرض إلى المنصات في أسرع وقت.



• 26 أكتوبر موعد بطولة أقوى رجل في العالم في دبي، وتقام في فندق باب الشمس.