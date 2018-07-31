قضاة الملاعب يغادرون إلى معسكر إعدادي في ألمانيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غادرت بعثة حكام اتحاد كرة القدم، أمس، عبر مطار دبي الدولي، متوجهة صوب مدينة ريغنسبورغ الألمانية، المستضيفة للمعسكر الإعدادي لقضاة ملاعب الإمارات، بمشاركة 76 حكماً من الفريق الأول والمراحل السنية، استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2018-2019، ويستمر المعسكر حتى 14 من أغسطس المقبل.

وأكد مدير إدارة الحكام أحمد يعقوب، في تصريحات صحافية، أن لجنة الحكام حرصت على وضع برنامج بدني ونظري وفني مكثف للمعسكر، يركز على تدريبات اللياقة البدنية والتحمل والسرعات، بصفة يومية من الساعة السابعة حتى التاسعة صباحاً، لرفع الجاهزية لقضاة الملاعب، ومن ثم ستعقبها محاضرات نظرية لمدة ثلاث ساعات عن مواد قانون كرة القدم وتحليل للحالات التحكيمية في دورينا، تليها مباشرة تدريبات عملية في الملعب على التطبيق العملي لتلك الحالات التي تناولتها المحاضرة النظرية.