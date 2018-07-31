المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعاقد

أعلن نادي شباب الأهلي تعاقده مع اللاعب التونسي سليم الهدوي، لينضم إلى الفريق الأول لكرة اليد بداية من الموسم المقبل، حسب ما ذكر النادي على حسابه في «تويتر»، وخاض اللاعب تجربة سابقة ناجحة مع نادي الشارقة.

الصقور

كشفت صحيفة «الهداف» الجزائرية أن إدارة فريق شباب قسنطينة تلقت عرضاً رسمياً من إدارة فريق الإمارات، من أجل الحصول على خدمات هداف الفريق أمين عبيد، وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لن يغادر الفريق لتمسك المدرب به.

عجمان

ينتظر أن يحسم مسؤولو نادي عجمان صفقة اللاعب الأجنبي الرابع، إذ توصلت إدارة النادي إلى اتفاق مبدئي مع مهاجم، سبق له خوض تجربة احترافية في الدوري الإماراتي، وينتظر أن تشهد الساعات المقبلة إنهاء الاتفاق رسمياً.