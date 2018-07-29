«أبوظبي الرياضية» الناقل الحصري لكأس العرب للأندية الأبطال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقعت قنوات أبوظبي الرياضية، التابعة لأبوظبي للإعلام، اتفاقية مع شركة «صلة» الرياضية، للحصول على حقوق البث الحصري لمنافسات بطولة كأس العرب للأندية الأبطال في حلتها الجديدة، على قنواتها المفتوحة، وذلك خلال حفل رسمي أقيم يوم الخميس الماضي، في المقر الرئيس لأبوظبي للإعلام.

جرى توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام أبوظبي للإعلام، الدكتور علي بن تميم، ووكيل هيئة الرياضة أمين عام الاتحاد العربي لكرة القدم، الدكتور رجاء الله السلمي، فيما وقع الاتفاقية المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، عبدالرحمن عوض الحارثي، ورئيس شركة صلة الرياضية المالكة للحقوق، راكان الحارثي، بحضور رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، يعقوب السعدي، وعدد من مديري الإدارات والموظفين لدى الجانبين.

من جانبه، قال الدكتور علي بن تميم: «يأتي توقيع الاتفاقية للحصول على حقوق البث الحصري للبطولة الأقوى بين البطولات العربية في كرة القدم، وذلك في إطار المستهدفات الاستراتيجية لأبوظبي للإعلام، والرامية إلى توفير تغطية ومتابعة شاملتين لأهم الأحداث والمناسبات والفعاليات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، خصوصاً تلك التي تحظى بمتابعة واهتمام واسعين من الجمهور العربي».

وأشار الدكتور علي بن تميم إلى أن قرار الشركة بنقل منافسات البطولة على القنوات المفتوحة، تأكيد على التزامنا تجاه الجمهور بإتاحة الفرصة أمام الجمهور العربي لمتابعة أهم الفعاليات الرياضية العربية بشكل مجاني، والتمتع بالتغطية المتميزة والشاملة للفعاليات الرياضية المحلية والعالمية، وفقاً لأعلى مقاييس وتقنيات البث التلفزيوني، التي تتناسب مع حدث رياضي بهذا الحجم.

وقال يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية: «إن بطولة كأس العرب للأندية ليست مجرد منافسة كروية بين الأشقاء، للفوز بالكأس والجوائز المالية الأكبر في تاريخ البطولات العربية، لكنها بطولة تحمل الكثير من القيم النبيلة والأهداف السامية، حيث تسهم في زيادة مساحات التقارب والتلاحم والود والتفاهم بين كل جماهير الرياضة في العالم العربي، ومن هنا جاء حرص قنوات أبوظبي الرياضية على بث منافسات البطولة بشكل مجاني».

وأكد السعدي أن «قنوات أبوظبي الرياضية ستكون كعادتها على مستوى الحدث، بتقديم تغطية استثنائية منذ البداية وفق أعلى معايير البث العالمية، حيث أعدت أجندة برامج حافلة بالسهرات والاستوديوهات والتقارير واللقاءات مع شبكة من المراسلين، لمتابعة كل الأندية المشاركة في البطولة».

وستكون بداية البث مع سهرة تجمع عدداً من المحللين المتميزين على مستوى الوطن العربي، وتسلط الضوء على آخر استعدادات الاتحاد العربي لركلة البداية، والتي ستكون في زغرب بكرواتيا، حيث موعد أولى مباريات دور الـ32 بين العين ووفاق سطيف الجزائري، يوم الثلاثاء المقبل، ومتابعة لمعسكر كل فريق، وآخر الأخبار والاستعدادات.

وتتضمن السهرة تقارير خاصة بالأبطال السابقين والبطولة الأخيرة والأندية المشاركة من كل دولة، كما ستكون قنوات أبوظبي الرياضية حاضرة من خلال نقل المباريات والاستوديوهات المصاحبة لها، ومراسلين من أرضية الملعب، لتغطية كل الجوانب الخاصة بالحدث الأهم والأكبر في الكرة العربية.

يشار إلى أن الأدوار التمهيدية للبطولة انطلقت، وستبدأ مباريات دور الـ32 في أغسطس المقبل، وتستمر حتى أبريل من عام 2019.

6 ملايين دولار جائزة البطل

سيحصل الفريق الفائز ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال على ستة ملايين دولار، بينما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار، في حين سيحصل كل نادٍ يخرج من الدور نصف النهائي على 500 ألف دولار.

ستكون بداية البث مع أولى مباريات دور الـ32، بين العين ووفاق سطيف الجزائري، يوم الثلاثاء المقبل.