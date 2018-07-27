26 لاعباً بمعسكر أبيض الناشئين في صربيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يغادر منتخب الناشئين غداً صوب مدينة بلجراد الصربية، لتدشين معسكره الخارجي بمقر الاتحاد الصربي لكرة القدم، من 28 الجاري حتى 17 أغسطس المقبل، والذي يتخلله خمس مباريات ودية مع أندية مختلفة، ضمن برنامج استعدادات أبيض الناشئين لتصفيات كأس آسيا، والمقرر إقامتها في شهر سبتمبر 2019.

واستدعى عبدالرحمن الحداد المدرب الوطني للمنتخب، 26 لاعباً لهذا المعسكر، هم: أحمد البلوشي، يوسف البلوشي، غيث علي، بدر السويدي، خالد محمد، سعيد غانم، علي إبراهيم، مطر زعل، جمال السعدي، عبدالله البلوشي، عبدالله أحمد، عوض الكثيري، محمد الحارثي، مطر سيف، حميد المهري، أحمد سعيد، سالم خالد، عبيد البلوشي، تركي ربيع، زايد العلي، سعود المري، سعيد ناصر، عبدالله الحوسني، محمد خالد، منصور محمد، محمد بشير.