المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سلوفينيا

اعتبر بعض جماهير اتحاد كلباء أن تأخر سفر «النمور» إلى سلوفينيا، لإقامة المعسكر الخارجي، أمراً لا يصب في خدمة الفريق، كونه سيقلل فرص خوض مباريات ودية قوية، وأنه كان من المفترض أن يسافر مبكّراً كبقية الأندية.

بعثة

تسلمت اللجنة المنظمة لبطولة آسيا في القوة البدنية، التي تستضيفها الإمارات سبتمبر المقبل في دبي، أسماء بعثة منتخب اليابان، التي تضم 46 لاعباً ولاعبة، إذ تعد أكبر بعثة مشاركة في البطولة.

مفاجأة

فوجئ عضو، في إحدى لجان فريق بدوري الخليج العربي، بتعاقد ناديه مع لاعب بالفريق الأول لكرة القدم، دون علمه باسم هذا اللاعب من قبل، وكانت المفاجأة عندما سأله أحد المشجعين عن اللاعب، فأجاب بأنه يسمع عنه لأول مرة.