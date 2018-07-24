«الإمارات اليوم» و«الفطيم تويوتا» تسلمان النقبي «راف 4» جائزة مونديال روسيا 2018

المصدر: جوني جبورـــ دبي

سلّمت «الإمارات اليوم» و«الفطيم تويوتا»، أمس، جائزة مسابقة كأس العالم (روسيا 2018)، التي نظّمتها «الإمارات اليوم» بالتعاون مع «الفطيم تويوتا»، على هامش المونديال، وفاز عبدالله علي خميس النقبي بجائزة المسابقة، وهي عبارة عن الطراز الأحدث لسيارة «راف 4» المنتمية إلى فئة المركبات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

ونجح عبدالله النقبي في توقع المنتخب الفائز، والإجابة عن سؤال المسابقة المتعلق بتحديد هوية بطل مونديال روسيا 2018، الذي فاز به المنتخب الفرنسي، والذي تُوج في 15 الجاري باللقب، إثر فوزه في المباراة النهائية على نظيره الكرواتي بنتيجة «4-2».

وأقيمت مراسم تسليم الجائزة في مقر «الفطيم تويوتا»، الكائن في منطقة «فيستيفال سيتي» بدبي.

وسلّم نيابة عن رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، الزميل سامي الريامي، مدير مكتبه، الزميل يوسف أحمد، برفقة المدير العام للاتصال المؤسسي في «الفطيم تويوتا»، سوزان قزي، ورئيس قسم الرياضة في صحيفة «الإمارات اليوم»، الزميل أحمد أبوالشايب، مفتاح سيارة الـ«راف 4» إلى الفائز، بحضور المدير التسويقي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام خديجة يوسف، ومدير إدارة الجودة في قسم التسويق لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، منى السميطي. من جهته، أعرب عبدالله علي خميس النقبي عن سعادته بالفوز في المسابقة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أنا كمتابع دائم للصحيفة منذ ولادتها عام 2005، أرى أنها حققت نجاحات كبيرة في شتى المجالات، في ظل تميزها بالبقاء على تواصل دائم مع شرائح المجتمع كافة». موضحاً: «تابعت مسابقة (الإمارات اليوم) الخاصة بكأس العالم، وتوقعت فوز المنتخب الفرنسي الذي أشجعه، وأرسلت رسالة نصية للمشاركة في المسابقة، ليتم الاتصال بي بعد انتهاء المونديال، وإخباري بأنني صاحب الحظ السعيد الفائز بجائزة (تويوتا راف 4) الخاصة بالمسابقة».

قزي: «الفطيم تويوتا» حريصة على التفاعل مع المبادرات المجتمعية

أكدت المدير العام للاتصال المؤسسي في «الفطيم تويوتا»، سوزان قزي، أن «الشراكة الناجحة مع صحيفة (الإمارات اليوم)، ومسابقة كأس العالم في مونديال روسيا 2018، ليست الأولى بين الجهتين، إذ مثّل الحرص الدائم لـ(الفطيم تويوتا) على التفاعل مع شتى المبادرات المجتمعية ركيزة أساسية للدخول بأكثر من مناسبة في شراكة مع صحيفة (الإمارات اليوم)».

موضحةً أن «البقاء على تواصل دائم مع شرائح المجتمع الإماراتي كافة من الأولويات التي تحرص (الفطيم تويوتا) على تطويرها واستمراريتها بصورة دائمة، وهي من الأمور الأساسية التي نتشارك فيها مع (الإمارات اليوم) المتعلقة بالبقاء بصورة دائمة على تفاعل مثمر وبنّاء مع شرائح المجتمع كافة».

واختتمت: «أبارك لصاحب الحظ السعيد، عبدالله علي خميس النقبي، الفوز بسيارة (راف 4)، التي تقدمها (الفطيم تويوتا) كجائزة لمسابقة (الإمارات اليوم) الخاصة بكأس العالم».

الريامي: المسابقة تعكس حرص الصحيفة على التواصل الدائم مع شرائح المجتمع كافة

أكد رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، الزميل سامي الريامي، أن مسابقة كأس العالم، التي نظّمتها الصحيفة بالشراكة مع «الفطيم تويوتا»، تعكس مدى حرص الصحيفة على التواصل الدائم مع شرائح المجتمع كافة، خصوصاً أن الصحيفة، منذ نشأتها عام 2005، أخذت على عاتقها البقاء على تواصل دائم مع جميع الشرائح المكونة للمجتمع الإماراتي، من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة.

وقال الريامي إن «التزام الصحيفة الدائم بنهجها الأساسي، المتمثل بالتفاعل الدائم مع شرائح المجتمع كافة، سواء عبر تبني الصحيفة للمبادرات المجتمعية بكل مناحيها، أو عبر توفير بيئة تفاعلية تشرك القراء في التفاعل مع الفعاليات المحلية والعالمية، مثَّل على مدار عمر الصحيفة ركائز نجاحها، وهو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه دائماً».

موضحاً: «مثَّلت بطولة كأس العالم لكرة القدم حدثاً استثنائياً ينتظره عشاق الساحرة المستديرة على مستوى العالم مرة كل أربع سنوات، ومن ضمنهم طبعاً عشاق الكرة في المجتمع الإماراتي، ومن هنا جاء حرص (الإمارات اليوم)، بالتعاون مع (الفطيم تويوتا)، على تنظيم هذه المسابقة المكونة من سؤال وحيد، امتد طوال أيام المونديال، يتعلق بتحديد هوية البطل، وتخصيص جائزة للمسابقة متمثلة بالطراز الأحدث من سيارة تويوتا (راف 4) لصاحب الحظ السعيد، الذي ينجح في توقع المنتخب البطل».

وأضاف: «التفاعل الكبير من القراء، سواء على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المشاركة في مسابقة كأس العالم، يمثّل تجسيداً لمدى حرص الصحيفة على تعزيز تواصلها مع شرائح المجتمع كافة، إذ يحفل تاريخ الصحيفة بمبادرات إنسانية ومجتمعية، وبالطبع رياضية أيضاً، ونجاحنا في البقاء قريبين من نبض الشارع مثّل قوة نستند إليها في بناء نجاحاتنا من جهة، وفي القدرة على بناء شراكات ناجحة مع مؤسسات وطنية، سواء حكومية أو خاصة، من جهة أخرى، بالصورة ذاتها التي نجحنا بها خلال مونديال كأس العالم في تنظيم مسابقة بالتعاون مع (الفطيم تويوتا)، وإدخال البهجة على صاحب الحظ السعيد، عبدالله علي خميس النقبي، الفائز بالمسابقة».