الجهاز الفني للمنتخب يزور معسكرات الأندية في أوروبا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، سلسلة زياراته الميدانية لمعسكرات الأندية المقامة حالياً في أوروبا، استعداداً لمسابقات الموسم الكروي الجديد 2018-2019.

وتأتي سلسلة الزيارات في إطار حرص الجهاز الفني للأبيض على متابعة الحالة الفنية والبدنية للاعبين، الذين سيتم استدعاؤهم لقائمة معسكر المنتخب المقرر من الأول إلى 19 أغسطس المقبل بمدينة سالزبورغ النمساوية، ضمن برنامج التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019، التي ستنطلق اعتباراً من الخامس من شهر يناير المقبل. وكان مساعد مدرب المنتخب سليم عبدالرحمن، ومدرب اللياقة البدنية الباريرا ومدرب الحراس جيدو ماوريزيو، قد شهدوا مباراة الوصل والفجيرة الودية بمدينة باد جوجينغ الألمانية. كما حضر مساعد المدرب اجريستي ستيفانو مباراة العين أمام فريق انتر زابرستش الكرواتي بسلوفينيا، في حين سيوجد ألبيرتو زاكيروني في هولندا اليوم لمتابعة مباراة الجزيرة مع فريق رودا الهولندي.