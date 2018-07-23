«الغولف» تختتم معسكر ألمانيا

المصدر: جوني جبورـــ دبي

اختتمت المنتخبات الوطنية للغولف، أمس، معسكرها الخارجي، الذي أقيم منذ الثامن من يوليو الجاري، في مدينة فليسيني الألمانية، بمشاركة 27 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل السنية، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، التي تستهل أولها في 18 أغسطس المقبل، بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا.

وأكد رئيس البعثة خالد مبارك الشامسي، أن المعسكر الخارجي مثل محطة مهمة في الإعداد للمشاركات المقبلة، وقال في تصريحات صحافية، إن: «التدريبات المكثفة والالتزام الذي أظهره اللاعبون على مدار أيام المعسكر، تعكس مدى الجدية والمسؤولية التي يضعها اللاعبون أمام أعينهم، في السعي نحو الاحتفاظ بالمكاسب التي تحققت للغولف الإماراتي على مدار السنوات الماضية، والسعي نحو تقديم مستويات طيبة خلال الاستحقاقات المقبلة في شتى البطولات، سواء الإقليمية منها أو العربية، وانتهاءً بالظهور الأول للغولف الإماراتي في الدورات الأولمبية للشباب».

وأشاد الشامسي، بالتطور والتحسن الملحوظ في المستوى العام لأداء جميع اللاعبين واللاعبات في المعسكر، وقال: «أسهم المعسكر بصورة ملحوظة في تطور أداء اللاعبين في ظل المنافسة على تنفيذ دقيق لبرامج التدريبات التي أقيمت تحت إشراف مدارس متنوعة، سواء عبر مدرب منتخب الرجال التونسي سمير الولاني، أو عبر مدربي المراحل السنية والسيدات الممثلين في المدرسة الإنجليزية عبر المدرب راينو رودلف ومواطنته أبريل فامي».