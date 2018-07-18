المصدر: دبي - الإمارات اليوم

الشارقة

تغادر، صباح اليوم، بعثة فريق الشارقة، متوجهة إلى ألمانيا لإقامة معسكر إعدادي، الذي يشتمل على مرحلتين، الأولى في مدينة دوسلدورف الألمانية حتى 30 الجاري، ثم تغادر بعدها إلى هولندا للمرحلة الثانية حتى 10 أغسطس المقبل.

عرض

لايزال موقف لاعب دولي معلقاً، بعد أن فشلت مفاوضاته مع ناديين في دبي، بسبب مغالاته في مطالبه المالية، الأمر الذي دفعه إلى تكليف وكيل أعماله بالبحث له عن عرض آخر، يلبي مطالبه المادية التي ترضيه.

جفاء

شكا أكثر من لاعب حالة الجفاء، التي أصبحت عليها العلاقة بينهم وبين المدير الفني، بعدما تغير أسلوبه معهم عن الموسم الماضي، ما دفعهم أكثر من مرة إلى الطلب من الإدارة الحديث معه لتغيير أسلوبه.