نتائج متميزة لمنتخب الشطرنج في باتومي الجورجية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للشطرنج، نتائج متميزة في بطولة كأس بلدية باتومي الرابعة، التي أقيمت في جورجيا على هامش المعسكر التدريبي الذي خاضه المنتخب على مدار 12 يوماً.

وأسفرت مشاركة المنتخب في البطولة عن فوز عمران الحوسني بالمركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة المفتوحة شطرنج خاطف تحت 16 سنة، وفوز سلطان الزعابي بالمركز الثاني في البطولة المفتوحة شطرنج خاطف تحت 16 سنة، وفوز وافية درويش لاعبة المنتخب بالمركز الثاني تحت 16 سنة، فيما نجح سلطان الزعابي في تحقيق المركز الثاني تحت 16 سنة، ونجح عمران الحوسني في إضافة 46 نقطة إلى تصنيفه الدولي للمستوى الأول، فيما نجحت روضة السركال في إضافة 40 نقطة إلى رصيدها الدولي وعائشة سرحان المعيني 26 نقطة.

وترأست البعثة عضو مجلس الإدارة رئيس الجهاز الفني بالاتحاد فوزية عباس، وضمت البعثة سبع لاعبات هنّ: وافية درويش وروضة السركال وعائشة سرحان المعيني، وديمة الكلباني، ومريم عيسى، وعوشة الشامسي، وفاطمة الوهابي، بجانب مشاركة لاعبين اثنين هما عمران الحوسني، وسلطان الزعابي، يقودهم المدرب فكتور موسكالينكو.