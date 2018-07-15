علي اللوغاني رئيساً لمجلس إدارة نادي اتحاد كلباء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أصدر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب الحاكم، نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة الشارقة، قرارا اداريا باعادة تشكيل مجلس ادارة نادي اتحاد كلباء، برئاسة علي حسين علي اللوغاني، وعضوية كل من محمد عبيد اليماحي، وهلال محمد النقبي، وعبد الله عبد الرزاق البلوشي، ومحمد عبد الله الزعابي، وسالم خميس المزروعي، وفيصل عبد الله البيرق، وعبد الله حسن الدرمكي، وسعيد عبد الله الزعابي، بحيث تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات، على ان يقوم المجلس الجديد بتوزيع المناصب الادارية في اول اجتماع، وينتخب نائبا للرئيس، من بين الاعضاء توافقيا، او عبر الاقتراع السري المباشر.

بدوره قال رئيس مجلس الادارة الجديد، علي حسين اللوغاني، لـ"الامارات اليوم": نتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، ولسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي عهد الشارقة و سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب الحاكم نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة الشارقة، للثقة الغالية الموضوعة بنا، والشكر للشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي، ونائبه الشيخ هيثم بن سعيد القاسمي، ونتمنى ان نكون عند حسن الظن

في قيادة النادي وتحقيق الطموحات.