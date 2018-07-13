النصر يدشن استعداده للموسم الجديد بحفل استقبال للاعبين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أول من أمس، استعداداته للموسم الجديد، بتجمع اللاعبين في حفل استقبال حضره رئيس مجلس إدارة شركة النصر، حميد الطاير، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، والجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي، إيفان يوفانوفيتش.

وذكر المركز الإعلامي لنادي النصر أن رئيس الشركة، حميد الطاير، حرص على توجيه كلمة للاعبين طالبهم فيها بتقديم أفضل ما لديهم، والاستعداد خلال الفترة المقبلة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التجمع الداخلي، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى موعد السفر إلى هولندا لإقامة معسكر الإعداد، في الفترة من 20 يوليو إلى 15 أغسطس.

وعقب الحفل قام الجهاز الطبي بعمل بعض القياسات البدنية للاعبين، الذين أدوا تدريبات لياقة متنوعة في صالة اللياقة البدنية.