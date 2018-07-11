المصدر: الامارات اليوم

يوسف

أثار لاعب فريق الشارقة، يوسف سعيد، التساؤلات حول مصيره مع ناديه الشارقة، في الموسم المقبل من دوري الخليج العربي، بوضعه صورة عبر حسابه الشخصي في «سناب شات» علق عليها «واحد من المهددين بالخروج».

الحوسني

توصل نادي عجمان لاتفاق مع حارس الوحدة، علي الحوسني، لتمديد إعارته لمدة موسم آخر، حيث كان الحارس ضمن خيارات النادي للدفاع عن ألوان البرتقالي في دوري المحترفين، وانتظم الحوسني في تدريبات عجمان التي تقام حالياً على ملعبه.

مفاوضات

ذكرت صحيفة سعودية أن نادياً إماراتياً يلعب في دوري الخليج العربي، دخل في مفاوضات مع اللاعب، ألكسندر بيزيتش، هداف فريق سرفينا زفيزدا، بطل الدوري الصربي، بعد أن كان اللاعب قريباً من التوقيع لنادي الاتحاد السعودي.