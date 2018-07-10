مجلس دبي الرياضي يطلق «بوابة دبي الرياضية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، مبادرة «بوابة دبي الرياضية»، التي ستُشكل نافذة إلكترونية مدعومة بتطبيقات للهواتف الذكية، تضم كل الفعاليات والمبادرات التي يشهدها القطاع الرياضي في الإمارة، فضلاً عن كونها دليلاً يجمع مختلف الخدمات التي تقدمها المنشآت الرياضية في دبي وتحديثاتها.

وتأتي المبادرة في إطار المشروعات التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ضمن مبادرة «دبي 10X»، في فبراير الماضي، على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات، وبلغ إجماليها 26 مشروعاً، قدمتها 24 جهة حكومية في دبي.

وعن أهمية المبادرة ودورها في تطوير المشهد الرياضي، قال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «بوابة دبي الرياضية» ستخدم القطاع الرياضي في الإمارة، كونها تعمل كمنصة رسمية متكاملة لتوفير المعلومات المتعلقة بالأنشطة الرياضية في دبي، وتلبية احتياجات الجمهور، من خلال تعريفه بمواعيد الأنشطة والفعاليات وكيفية الاشتراك فيها، وكذلك القيام بالحجز واختيار المواعيد المناسبة عند الرغبة في الاشتراك.

وحول خطة العمل ومراحل تنفيذ «البوابة» الرقمية، قال: يستغرق تنفيذ المشروع ما بين 18 و24 شهراً، حيث يتم نشر المحتوى على البوابة على مراحل عدة، تغطي مختلف مكونات القطاع.