الرباط - أ.ف.ب

تصدر محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، اليوم، قرارها بشأن الاستئناف المقدم من السنغال التي تطالب باستعادة لقب كأس الأمم الإفريقية 2025، بعدما مُنِح للمغرب بقرار إداري، وفق ما أعلنت أمس.

ومن المقرر أن تبت الهيئة القضائية الرياضية العليا في القضية، بعد أن نظرت، في الثامن من أكتوبر الماضي، في لوزان وخلف أبواب مغلقة في النزاع غير المسبوق.

وفي المباراة النهائية، التي أُقيمت يوم 18 يناير الماضي، في الرباط، فازت السنغال 1-0 في الوقت الإضافي، عقب نهاية مثيرة للجدل للوقت الأصلي، وانسحاب لاعبي السنغال من الملعب قبل العودة لاستكمال اللقاء وسط أجواء ملتهبة.