مباريات اليـوم
درع السوبر الإماراتي - القطري
السد - شباب الأهلي 20:00
الدوري الإنجليزي
بيرنلي - توتنهام 19:00
مانشستر سيتي - وولفرهامبتون 19:00
بورنموث - ليفربول 21:30
الدوري الإسباني
فالنسيا - إسبانيول 19:15
إشبيلية - بلباو 21:30
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ - أوغسبورغ 18:30
أونيون برلين - دورتموند 21:30
الدوري الإيطالي
ليتشي - لاتسيو 23:45
دوري أبطال إفريقيا
نهضة بركان - بيراميدز 23:00
شبيبة القبائل - الجيش الملكي 20:00
