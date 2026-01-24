مباريات اليـوم

المصدر:
  • الإمارات اليوم
التاريخ:

درع السوبر الإماراتي - القطري

السد - شباب الأهلي 20:00

الدوري الإنجليزي

بيرنلي - توتنهام 19:00

مانشستر سيتي - وولفرهامبتون 19:00

بورنموث - ليفربول 21:30

الدوري الإسباني

فالنسيا - إسبانيول 19:15

إشبيلية - بلباو 21:30

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ - أوغسبورغ 18:30

أونيون برلين - دورتموند 21:30

الدوري الإيطالي

ليتشي - لاتسيو 23:45

دوري أبطال إفريقيا

نهضة بركان - بيراميدز 23:00

شبيبة القبائل - الجيش الملكي 20:00

