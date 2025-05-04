البرازيل تحدد موعد التعاقد مع أنشيلوتي

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن صفقة تعاقد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مع مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، قد تمت بصفة شبه مؤكدة.

قالت صحيفة آس إن وكيل أعمال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يتواجد حالياً في ريو دي جانيرو لإتمام صفقة تعاقده مع منتخب البرازيل.

وتابعت: "رئيس الاتحاد البرازيلي إيدنالدو رودريغيز يتفهم مطالب أنشيلوتي بشكل كامل وقد وافق على احترامها".

وزادت: "الإيطالي يريد مواصلة التنافس على لقب الدوري الإسباني ولن يوقع على أي شيء حتى نهاية المسابقة".

واختتمت أنه قد تم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف، سيغادر أنشيلوتي ريال مدريد في نهاية موسم الدوري".

من جانبها قالت RMC Sport إن البرازيل ترغب في توقيع عقد أنشيلوتي في 12 مايو الجاري، بعد يوم من الكلاسيكو أمام برشلونة في الليغا".