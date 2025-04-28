وفاة "أمح الدولي" أشهر مشجعي الأهلي المصري

فجعت أسرة النادي الأهلي المصري، اليوم الإثنين، بوفاة المشجع المصري من أصحاب الهمم محمد أحمد عبدالغني الشهير بـ"أمح الدولي" بعد وعكة صحية تعرض لها مؤخرا والتهاب رئوي حاد أدى إلى تسمم في الدم، بحسب.

وكان مشجع الأهلي يعاني من شلل نصفي نتيجة سقوط تعرض له في نوفمبر الماضي، أدى إلى كسور في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة بالعمود الفقري، وخضع لعملية جراحية أعقبتها فترة علاج وتأهيل استمرت على مدار الأسابيع الماضية، تضمن برنامجه جلسات ذكاء اصطناعي للمساعدة على تحسين حالته، قبل أن يتعرض لالتهاب رئوي حاد أدى إلى تسمم بالدم.

من جهته نعى النادي الأهلي المصري مشجعه الشهير "أمح الدولي" وقال عبر صفحته الرسمية: "محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى، المشجع الأهلاوي محمد أحمد عبد الغني الشهير بـ أمح، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان".