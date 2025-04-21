وفاة أسطورة حراسة المرمى في الأرجنتين

توفي أسطورة حراسة المرمى في الأرجنتين هوجو جاتي عن عمر يناهز 80 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ويعتبر جاتي من حراس المرمى المشهورين في الأرجنتين، وذاد عن مرمى الغريمين بوكا جونيورز وريفر بليت وحقق الكثير من البطولات المحلية والقارية.

وتناولت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية نبأ وفاة هوجو جاتي الشهير بـ"الحارس المجنون" لتهوره في كثرة الخروج من مرماه وتصريحاته المثيرة للجدل ورغبته الدائمة في اتخاذ قرارات متهورة أمام المرمى لبرودة أعصابه.

وكانت الحالة الصحية للحارس هوجو جاتي قد تدهورت بسبب مضاعفات عدوى أدت إلى إصابته بالتهاب رئوي حاد إذ تم نقله إلى وحدة العناية المركزة، قبل أن يتم الإعلان الأحد عن وفاته.