187 مليون بحث عن اسم رونالدو في "غوغل" سنوياً!

إلى جانب توهجهه التهديفي في الدوري السعودي، وصلت العلامة التجارية الخاصة بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى قيمة مالية قياسية بلغت 850 مليون يورو خلال عام 2025، وفقا لدراسة حديثة صادرة عن المعهد البرتغالي للإدارة والتسويق، وكشفت عنها صحيفة آس الإسبانية.

وقالت "آس" إن هذه القيمة تم احتسابها استنادا إلى تحليل 28 مؤشرا موزعا على 6 محاور رئيسية، هي العائدات المالية، الظهور الإعلامي، التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، الإنجازات الرياضية، التأثير المجتمعي، والانتشار العالمي.

وأضافت "آس" أن رونالدو يتسبب بأكثر من 22 مليون خبر إعلامي سنويا حول العالم، كما يُبحث عنه أكثر من 187 مليون مرة سنويا عبر محرك البحث "غوغل"، ويُذكر اسمه في أكثر من 4000 كتاب على موقع "أمازون"، إلى جانب وجوده في أكثر من 63 ألف دراسة علمية منشورة.