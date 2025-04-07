السعودية تحجز مقعداً في كأس العالم للناشئين بـ«ضربة ثلاثية» (فيديو)

تأهل المنتخب السعودي للناشئين تحت 17 عاماً إلى نهائيات كأس العالم (قطر 2025) بفوزه على تايلاند 3-1.

وسجل أهداف المنتخب السعودي صبري عادل في الدقيقة 28 وعبد الرحمن سفياني ومختار برناوي في الدقيقتين 75 و77 من عمر اللقاء.

أهداف المباراة |

فوز منتخب السعودية 3 - 1 على تايلاند في كأس آسيا تحت 17 سنة#AFCU17#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/1pFqVHxSER — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 6, 2025

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن أوزبكستان ليتأهلا معًا إلى منافسات كأس العالم تحت 17 عاما التي تقام في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما في قطر بمشاركة 48 منتخبا (منها 9 مقاعد لآسيا) خلال الفترة بين 3 إلى 27 نوفمبر المقبل.