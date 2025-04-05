حمدان بن محمد يُتوج الفائز بــ"كأس دبي العالمي" 2025

توج سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الفائز بكأس دبي العالمي للعام 2025.

وفاز الجواد القطري "هيت شو" بلقب بطل كأس دبي العالمي للعام 2025.

وجاء تتويج الجواد "هيت شو" لمالكه "وذنان للسباقات" والفارس "فلورانت جيو" والمدرب "براد كوكس" باللقب، إثر فوزه بالمركز الأول في الشوط الرئيس للخيول المهجنة الأصيلة، من الفئة الأولى، لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، خلال المنافسات التي أقيمت، اليوم السبت، على مضمار "ميدان" بمدينة دبي.